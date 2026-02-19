「＜ご近所トラブル＞に関するアンケート調査結果」（株式会社メディアシーク）によると、4人に1人が「これまでに近所とのトラブルを経験したことがある」と回答。その内容は「騒音（生活音・ペット・楽器など）」「駐車や通行に関する問題」が上位に上がっている。監視、悪口、嫌がらせ……。一度住んでしまうと、面倒な人たちからなかなか逃げられない――。加藤由佳さん（仮名・大阪府・主婦・56歳）が、若いころ子連れで引っ越