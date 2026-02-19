トヨタの高級車を盗んだとして、警視庁は１９日、茨城県常総市、職業不詳の男（４６）らブラジル国籍の男３人を窃盗容疑で逮捕したと発表した。同庁は、３人が昨年２月以降、車の制御システムを操って不正に解錠する「キャンインベーダー」の新型機を使い、東京や群馬など１都７県でトヨタの高級車計約５０台（時価計約４億５０００万円相当）を盗んだとみている。発表によると、３人は昨年１２月５日未明、千葉県浦安市の住