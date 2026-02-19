記者会見する木原官房長官＝19日午前、首相官邸木原稔官房長官は19日の記者会見で、高市早苗首相から第2次内閣発足に当たり、領土問題や歴史認識に関する対外発信を強化するよう指示を受けたと明らかにした。事実に反する主張には反論しているとした上で「国際社会に対し、日本の立場を適時適切に発信することが、より一層重要だ」と述べた。中国が展開する対日非難の宣伝戦が念頭にあるとみられる。安全保障関連3文書の改定や