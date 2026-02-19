体操女子ロンドン五輪日本代表の田中理恵さんが１７日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」に出演。２児のママとして“アスリート流”の教育方針を披露し、「説得力が！」「染みるわ〜！」などとスタジオから称賛の声が上がった。この日は、ともに小学生の子どもを持つタレントの大沢あかね、フリーアナウンサーの吉田明世とともにゲストで登場。今年４月に長女が小学生となるＭＣの横澤夏子が“小学生ママデビュー”する