タレント杉浦太陽（44）が19日、都内で「キッズデザイン賞20周年・リニューアル発表会」に参加した。5人の子育てに奮闘中で「イクメンオブザイヤー」「ベスト・ファーザーイエローリボン賞」などを受賞した“イクメンパパの代表者”。この日は子どもに優しいデザイン案や親目線で見える課題、賞の意義などを語った。杉浦は07年6月に辻希美（38）と結婚。同11月に長女希空（18）が生まれ、昨年8月8日に5人目の子となる次女が誕