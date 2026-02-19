ファミリーレストラン「ココス」は3月3日から、一部を除く全国の店舗で「2026春グランドメニュー」をスタートします。今回のメニュー改定では、食べ応えのある新作がいくつも登場しますが、なかでも注目なのが「満腹！オールスタープレート」（税込1309円）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ハンバーグに目玉焼き、海老フライ、カニクリームコロッケ、さらに新登場の「本気の唐揚げ」までを一皿に盛り合