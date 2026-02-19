香港メディアの香港01は18日、1月の訪日中国人客数が大幅に減少したと報じた。日本政府観光局が同日に発表した1月の訪日外国人客数は359万7500人となり、前年同月比で4．9％減となった。単月としては、2022年1月以来、4年ぶりのマイナスとなる。訪日中国人客数は38万5300人で、同60．7％の大幅減となった。中国政府が日本への渡航を控えるよう呼び掛けていること、それに伴い航空便が減らされていることが大きく影響した。国・地域