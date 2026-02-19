2023年のWBCで世界一へ導いた栗山英樹氏惜しみなく感謝を伝えた。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の監督を務め世界一に輝いた栗山英樹氏（日本ハムCBO）が19日、宮崎で行われている合宿を訪問。メジャー挑戦初年度ながら参戦した岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）の姿勢を称賛した。過去最多の8人の日本人メジャーリーガーが侍ジャパンに