子育てしながら安心して働ける環境づくりを推進していこうと、「子育て世代応援フォーラム」が2月16日、浜松市で開かれました。 【写真を見る】子育てしながら安心して働ける環境づくりを 俳優・杉浦太陽さんのトークショーや事業所表彰も＝浜松市 このイベントは、事業者の職場環境の整備や就労支援を後押ししようと浜松市が主催し、子どもを育てる親や、企業の経営層など約250人が参加しました。 トー