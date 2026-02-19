西区己斐本町で自転車がトラックにはねられる事故があり、８０代の男性が死亡しました。 １９日午前９時４０分ごろ、西区の新己斐橋付近で「トラックと自転車の事故で８０代男性の意識がない」と警察から消防に通報がありました。 警察によりますと、横断歩道を渡っていた自転車が左折しようとしたトラックに巻き込まれたということです。 この事故で自転車を運転していた８０代男性が意識不明の状態で搬送されましたがその後死