東広島市の住宅で男性が殺害された事件は発生から４日目となった１９日も現場検証が続いています。 １６日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅で火事があり、この家に住むリフォーム会社社長の川本健一さんが首を複数回刺され殺害されているのが見つかりました。 一緒に暮らしていた妻もやけどを負いましたが逃げ出して無事でした。 警察はこの火事が放火によるものとして捜査していて、１９日も現場検証が続いています。 住