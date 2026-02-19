2月18日夕方、静岡県伊豆市で発生した山林火災は空き家に延焼するなどし、約11時間後の19日午前3時前に消し止められました。けが人はいないということです。 【写真を見る】伊豆市の山林火災 空き家にも延焼 約11時間後に鎮火 付近に火の気なく人的要因による出火も⋯＝静岡 ＜竹川知佳記者 18日＞ 「伊豆市熊坂の山林火災の現場です。建物が燃えている様子が確認できます。風が強く辺りには火の粉が舞っています」 18