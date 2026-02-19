神戸市兵庫区の「湊川トンネル」にかかる橋の側壁から、重さ約８０ｋｇの石板が２枚落下し、同トンネルが全面通行止めとなっている事態。神戸市は、▽歩道部分は２０日（金）午前６時、▽車道＝山手幹線部分は２１日（土）午前９時に、それぞれ通行止めを解除する予定だと発表しました。▽側壁の石板をすべて撤去２月１２日午前１１時半ごろ、神戸市兵庫区の「湊川トンネル」にかかる橋の側壁から、石板（タテ約５０ｃｍ・ヨ