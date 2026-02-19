俳優の中尾明慶（37）が、19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。休日に母親に付き合い、母が気に入っているという家具・インテリアショップ「The Conran Shop」で買い物を楽しむ“親子時間”の様子を公開した。【動画】「今日は全身映ってる〜」「ママさんめっちゃおしゃれ」中尾明慶＆母の親子2ショット※5分ごろ〜中尾は自身の母と、同行したスタッフと共に和気あいあいとした様子で買い物をする姿を披露。買い物のた