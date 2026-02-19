３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）の１９日、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れた。栗山氏は、アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）とガッチリ握手を交わし、あいさつ。他にもコーチ陣や宮城と大勢らとも会話。グラウン