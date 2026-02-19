【パラノマサイト FILE23 本所七不思議／FILE38 伊勢人魚物語公式設定読本】 4月23日 発売予定 価格：3,080円 「パラノマサイト FILE23 本所七不思議／FILE38 伊勢人魚物語公式設定読本」 スクウェア・エニックスは、書籍「パラノマサイト FILE23 本所七不思議／FILE38 伊勢人魚物語公式設定読本」を4月23日に発売する。価格は3,080円。 本書籍は2023年に発売された「