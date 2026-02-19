ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が１９日、都内で「好きを楽しむ。メルカード」新ＣＭ発表会に出席し、自身の推し活について語った。佐久間は、２０日から放映されるメルペイの「メルカード」の新テレビＣＭに出演。同カードは、推し活を後押しすることに焦点を当て、メルカリで不用品を売って得た売上金を支払いなどに活用できる。佐久間もアニメなど“推し活”に熱中する日々を送っており、「推し活って生活費なんですよね」