フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪８位に沈んだイリア・マリニン（米国）が日本時間１９日、米ＣＢＳテレビのインタビューに応じ、現在の心境を語った。“４回転の神”と呼ばれ金メダル候補大本命だったマリニンは、ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたフリーで、代名詞の４回転アクセルが２回転になるミスから崩れ始め、２度の転倒もあり８位に終わった。２１歳にして重圧に苦しめられたマリニンは「全ての