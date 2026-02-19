野菜だけでは絶対に食べない……というお子さんも、お肉と合わせてしっかり味に仕上げれば意外とパクパク食べてくれたりしますよね。今回は、肉のうまみが野菜にうつっておいしい「肉巻き大根ステーキ」のレシピをご紹介。肉で巻いて物理的に野菜を隠しちゃうの効果的（笑）。野菜嫌い克服の第一歩に、ぜひぜひ作ってみて。「肉巻き大根ステーキ」のレシピ材料（2人分）大根……1/3本（約400g）豚バラ薄切り肉……6枚ホールコーン