甑島の片野浦地区に咲くカノコユリの群落が、このほど国の天然記念物に指定されました。 薩摩川内市によりますと、カノコユリはカサブランカなど多くの園芸品種の原種で、幕末に来日したドイツ人医師、シーボルトが持ち帰り紹介したことで、ヨーロッパで高く評価されました。 甑島では6月末ごろから咲き始め、8月中旬に満開となります。 今月17日付で天然記念物に指定された「甑島片野浦のカノコユリ群落」は広さが