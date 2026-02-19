鹿児島県内で、SNS型投資詐欺の被害が相次いでいます。県内の50代男性が、およそ5200万円をだまし取られたことが分かりました。 きっかけは、ユーチューブを見ていた時に出てきた投資の広告へのアクセスでした。 被害に遭ったのは県内に住む50代の男性です。 県警によりますと、男性は去年8月、ユーチューブを見ていた際、投資の広告が表示され、そこにあったLINEアカウントにアクセス。「伊藤」と名