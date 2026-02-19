秋田朝日放送 横手市の大森浄化センターの施工不良問題を巡り、市は職員３人を減給の懲戒処分にしました。 18日付けで減給１０分の１、１ヵ月の懲戒処分を受けたのは、横手市建設部の６０代の男性と上下水道部・課長代理の６０代の男性、上下水道部主査の５０代の男性３人です。 大森浄化センターは建設中に、水槽のひび割れから水が漏れる施工不良が見つかり、補修工事が行われていました。市は施工不良を公