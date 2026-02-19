宇宙産業の調査・コンサルティングで40年以上の実績を持つNovaspace（旧Euroconsult）が、年次報告書「Space Economy Report」第12版を発表しました。ロケットや衛星の製造から通信・測位・地球観測データの活用まで宇宙産業を幅広くカバーする同レポートによると、世界の宇宙経済は2025年に6264億ドル（約94兆円）に達し、2034年には1兆ドルを超える見通しです。【▲ 地球を背景に宇宙経済の成長を示す上昇チャートと衛星の軌道を