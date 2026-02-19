記者会見で撮影に応じる楽天グループの三木谷浩史会長兼社長（右から2人目）、米グーグル日本法人の奥山真司代表（左端）ら＝19日午前、東京都内米IT大手グーグルは19日、楽天グループと提携し、動画投稿サイト「ユーチューブ」から電子商取引（EC）サイトの「楽天市場」に移動して視聴者が手軽に商品を購入できるサービスを提供すると発表した。さまざまな商品を動画配信者がPRする。ユーチューブの動画配信者がコンテンツ内