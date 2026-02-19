１８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイルで２冠に手が届かなかった村瀬は、表彰式が終わっても涙ぐんでいた。「最高のランをやり切った。金メダルを取れたかなって思ったけど……」。自分の滑りに後悔がない中、やり場のない思いが押し寄せていた。１回目は７９・３０点で首位に立ち、２回目は転倒。３回目は３連続のエアで「フロントサイドトリプルコーク１２６０」（縦３回転、横