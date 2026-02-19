MLB・ブルージェイズの岡本和真選手の人柄を、打撃コーチが絶賛しました。キャンプ3日目を迎えている岡本選手。初日からチームメートとも穏やかに交流する姿を見せていますが、この日もチームメートと言葉を交わしながら練習に励みます。デビット・ポプキンス打撃コーチは「彼の打撃フォームを見れば分かるが、バットコントロールに優れ、思い通りの打撃が可能だ。ホームランを打ちたければ打ち、逆方向へのライナーを打ちたければ