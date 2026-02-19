今回は、モラハラ夫から教え子を救った女性のエピソードを紹介します。「夫のモラハラがひどい」と相談を受け…「私は料理教室で講師をしていますが、教室に通う一人の女性からある日、『夫のモラハラがひどい』という相談を受けました。で、話を聞いていると、どうやらその女性の夫は、私がかつて家庭教師をしていたときの教え子のようなんです。こんな偶然があるのかと驚きましたが、彼女を救うため、自宅を訪問することにしまし