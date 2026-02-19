NHK「おかあさんといっしょ」第19代目うたのおねえさんを務めた歌手はいだしょうこ（46）が19日までにインスタグラムを更新。3月末で番組を卒業する初代「体操のお姉さん」を務めた秋元杏月らにメッセージを送った。秋元は18日、都内の同局で会見。「この7年間、本当に幸せな日々でした」と感謝し「ずっとこの場所でお友だちと遊んでいたいなと思う瞬間も何度もありましたが、『おかあさんといっしょ』という場所にいられる時間は