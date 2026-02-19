2月16日（月）深夜の『あのちゃんねる』では、新企画「不適切おじさんチェック」が放送された。何かとハラスメントと言われるこの時代、おじさん世代は若い世代との接し方に少なからず悩みを抱えているはず。ということで、今の時代に合わせて接し方や行動をアップデートできているかチェックする企画が実施された。参加したのは、梅沢富美男、武田修宏、長州力、武藤敬司という、昭和・平成を駆け抜けてきた4人の“おじさん”たち