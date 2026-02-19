日本バスケットボール協会（JBA）は2月18日、日本代表に密着したドキュメンタリー『INSIDE AKATSUKI』の最新エピソードをJBA公式YouTubeチャンネルで公開した。再始動した男子日本代表の合宿の様子が収められている。 桶谷大ヘッドコーチの就任後、新体制で『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2』に臨む日本代表。映像では、NBAで指導者キャリアを積んで