日本代表が2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会で着用する2ndユニフォームがリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が伝えている。掲載された画像によると、日本代表の新2ndユニフォームはオフホワイトを基調とし、カラフルな縦のラインが入ったデザイン。また、アディダスのトレフォイルロゴや日本サッカー協会(JFA)のロゴ、肩のスリーストライプスは黒となっている。同サイトは「異