[2.18 練習試合 U-17日本代表 4-0 広島文化学園大]昨年、U-17ワールドカップで高校1年生のMF和田武士(浦和)やMF長南開史(柏)が高校2、3年生とともに奮闘。2026年のU-17日本代表にも、U-16世代ながら本気で先発奪取に挑戦中の選手がいる。DF竹内悠三(名古屋U-15)は3バックの左DFとして、練習試合1本目の45分間プレー。立ち上がりからアグレッシブに攻め上がって決定的なクロスを通すと、その後も得意の左足からの配球と迫力のあ