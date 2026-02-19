【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介が、メルカード新CMキャラクターに就任。 佐久間が出演するメルカード新 TVCM『好きがある世界』篇、『好きを楽しむ（売上金が使える）』篇が2月20日より全国（一部地域を除く）で放映される。 ■「猫ちゃんに会えたのが嬉しかったです」（佐久間大介） 「好き」を楽しむすべての人を応援するメルカードの魅力をより多くの人に届けるため