家電製品の設置工事の技術や商品知識を競う大会が18日に長崎市で開かれました。 今年で9回目となる大会は、家電製品の設置サービス向上のためジャパネットグループで商品の配送と設置を担うジャパネットロジスティクスサービスが開きました。 エアコンの設置と洗濯機の交換工事の2部門には、全国の協力会社100社から76人が参加しました。 （埼玉から出場） 「いつもやっていることなの