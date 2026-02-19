19日午前、広島市西区の交差点で大型トラックと自転車が衝突し、自転車の高齢男性が死亡しました。事故があったのは、広島市西区の「新己斐橋西詰」の交差点です。警察によると、午前10時前、左折しようとした大型トラックが、横断歩道を渡っていた自転車に衝突しました。自転車に乗っていたのは80代の男性で、広島市内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。トラックの運転手にケガはありませんでした。警察は、トラッ