地元で獲れた魚をPRしようと五島市で水産イベントが開かれ、多くの市民でにぎわいました。 下五島地区漁業士会が企画した「五島さかなまつり」。 鮮魚の即売会では市場の販売価格から半額以下で購入できるとあって多くの人が列を作りました。 また、いけすの魚を網で捕まえる「お魚すくい」では子どもたちの大きな歓声が上がっていました。 （参加者） 「タコをとりました。刺身で食べたいです」 （参加