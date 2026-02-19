首相官邸日米関税合意に基づく5500億ドル（約85兆円）の対米投融資の第2弾案件として、次世代型原発の建設が有力となっていることが19日、関係者への取材で分かった。3月に予定する高市早苗首相の訪米に合わせて、日本政府は検討を進める。日米両政府は18日（米東部時間17日）に第1弾としてガス火力発電や原油輸出の施設整備、人工ダイヤモンド製造設備の3件を決めた。事業規模は計360億ドル（約5兆6千億円）としている。日本