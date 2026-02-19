13日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、オフィシャルファンクラブ「RIVALE SUPPORTERS CLUB」のプレミアム・ゴールド会員を対象に試合前日練習見学を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 練習見学は1回目が3月6日（金）の14:00～16:00に日立市池の川さくらアリーナで、2回目が3月13日（金）の14:00～16:00にCNAアリーナ★あきた