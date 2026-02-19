お笑いコンビ「ニッポンの社長」の辻皓平（39）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。昨年6月に結婚した相方・ケツ（35）の新婚旅行の内幕を暴露した。新婚旅行先はハワイだったというケツ。内幕を知る辻は「ホンマにひどいというか、こいつ、こんなヤツやったんやって落ち込んだんですけど」と切り出し、「僕が“新婚旅行に行きぃや”って計画した」と自身が勧めたことを明かした。