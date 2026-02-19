SnowManの佐久間大介（33）が19日、都内で「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に出席した。佐久間は、自身の“推し”が姪っ子だと明かし「ここ数年マジで姪っ子推してますね。別に欲しいって言われてないものも、“これ買ってきてやるよ”って勝手に買いにいって、すぐあげちゃう」という。最近は「小さい子でも安全に走れる自転車」をプレゼント。自身にとって「癒やし」と話し「僕に会うとめちゃくちゃ照れるんです