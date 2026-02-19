19日は、二十四節気の一つ「雨水」です。「雪解けが始まる頃」とされますが、阿蘇市では氷点下を観測する寒い朝を迎えました。阿蘇市では19日朝、草や花が白い霜に覆われました。 19日朝の最低気温は、阿蘇市乙姫で氷点下3.3度、あさぎり町上で氷点下3.6度と冷え込み、子どもたちは耳当てや手袋をしながらも元気に登校していました。子どもたちは「（洋服を）3枚着ている。ストーブの前にゆっくりしたい」、「朝起きると