１８日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイル決勝で、深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点をマークし、金メダルに輝いた。今大会ビッグエアを制した村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８５・８０点で銅だった。岩渕麗楽（れいら）（バートン）は８位。スノーボードは今大会全種目を終え、日本勢は金４個、銀２個、銅３個のメダルを獲得した。初出場とは思えない勝負強さだっ