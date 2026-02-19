「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）侍ジャパンの栗山英樹前監督が宮崎で行われている強化合宿を訪問。アドバイザーとして参加しているパドレス・ダルビッシュ有投手に「野球界全体を考えながら行動してくれるのは感謝しかない」と語った。練習を視察し「すごくいい雰囲気」と語った栗山前監督。サブグラウンドではアドバイザーを引き受けてくれたダルビッシュとは握手をかわし「来てくれたことは本当に大きなこと。あり