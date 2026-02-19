第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕、甲子園）の「センバツ応援ポスター」記者発表会が19日、都内で行われ、応援イメージキャラクターを務めるタレントの黒氏萌楓（くろうじ・ほのか、16）とモデルの佐藤泰心（16）が出席した。出場全32校の校名を紹介し、全国に掲出する「センバツ応援ポスター」に起用される。ポスターでは2人が同じ学校の生徒として、野球部を球場で応援する様子を表現した。黒氏は「見た瞬間に、会場の緊張感