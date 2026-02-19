「春節」の大型連休を迎えている中国。今年は過去最多、のべ95億人が移動する見通しですが、日本を訪れる中国人は減少傾向だといいます。その受け皿として人気なのが、韓国やタイ。おもてなしムードが高まっています。【写真を見る】祝いの舞を披露したロボット春節連休“花火” “人型ロボ”舞う街中でもお構いなく、打ち上げ花火を連続発射。お祝いなのでお咎めなしです。中国は今、旧暦の正月・春節の大型連休中。北京では