俳優木村拓哉（53）が、18日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。風呂の設定温度を明かし共演者を驚かせた。この日は「睡眠力を上げる方法SP」と題して放送。木村はダイアン津田篤宏とともに「睡眠の質に影響する脳疲労度チェック」を行った。「風呂は熱めが好きor長湯が好き」という質問に2人が「○」と回答すると、津田は「43度とかですよ。長風呂してめっちゃ汗かくのが好きですね」と自身の好みを