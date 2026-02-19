日本時間２０日にフリーが行われ、メダルが確定するミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングル。ＳＰ４位の千葉百音（２０＝木下グループ）に、ＳＮＳでは朝ドラのヒロインを重ねる投稿もみられる。「百音」といえば、２０２１年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「おかえりモネ」で清原果耶が演じたヒロイン・永浦百音が想起される。千葉の読みは「もね」で、朝ドラでは「ももね」だが、愛称が「モネ」だった。