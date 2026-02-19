藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦するALSOK杯第75期王将戦七番勝負（日本将棋連盟主催）は、挑戦者の２勝１敗で迎えた第４局が２月17日（火）・18日（水）に和歌山県和歌山市の「和歌山城ホール」で行われました。対局の結果、角換わり腰掛け銀の後手番で力を発揮した永瀬九段が132手で勝利。一度も形勢の針を譲らない快勝で３勝目とし、タイトル奪取まであと１勝と迫りました。○充実の挑戦者ともに先手番で手堅く勝ってここまで