「塩分を控えましょう」と言われても何から始めればいいかわからない、という声をよく耳にします。循環器内科医の後平先生は、「完璧な減塩」ではなく「続けられる小さな工夫」が大切だと強調します。先生ご自身が普段の食事で実践している具体的な方法について伺いました。今回のテーマは「心臓を守る食事の整え方」です。今日から始められる減塩のコツ後平先生が毎日の食事で最も意識しているのは、減塩と脂質の摂り方です。日本