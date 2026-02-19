カナダで３月に開催されるカーリング女子世界選手権に日本代表として臨むロコ・ソラーレ（ＬＳ）への期待が高まっている。ＬＳは１月２８日までのワールドカーリングチームランキング対象大会で獲得したポイントのうち、上位８大会分のポイント合計で最上位になり、日本代表に選出された。ミラノ・コルティナ五輪では、日本代表フォルティウスがすでに１次リーグ敗退が決定。１８日（日本時間１９日）の英国戦も３―９で完敗